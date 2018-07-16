Programació d'estiu a Ràdio 4
- L'emissora manté la versió estiuenca dels magazines 'El matí a Ràdio 4' i 'Anem de tarda, d'estiu'
- La resta de programes de la graella recuperen els millors moments de la temporada
Dilluns 16 de juliol comença la programació d'estiu de Ràdio 4, amb la versió més estiuenca dels magazines del matí i de la tarda. 'El matí a Ràdio 4' oferirà els continguts de caràcter informatiu mentre que 'Anem de tarda, d'estiu' tindrà un caràcter més cultural i musical.
A partir del 16 de juliol, arrenca la programació d'estiu de Ràdio 4 amb la versió estiuenca dels seus magazines 'El matí a Ràdio 4' (de dilluns a divendres a les 9h) i 'Anem de tarda' (de dilluns a divendres a les 16h).
'El matí a Ràdio 4' estarà conduït pels periodistes Ferran Grau i Irene Desumbila. Diàriament connectaran amb Plaça Gran, una secció itinerant que recorrerà diverses comarques catalanes, dirigida per Joan Albert Argerich. També comptaran amb la col·laboració fixa d'Adrià Garcia des de Lleida i les unitats informatives de RNE a Tarragona i Girona. En la producció, Quique Quera, M. Àngels Pastor i Lluís Vila. La versió estiuenca d''El matí a Ràdio 4' sense deixar de banda d'actualitat, tindrà un caire cultural, d'agenda. I acabarà cada dia amb un fragment de ràdio-teatre, en concret de la novel·la Procés de Contradicció Suficient de Manuel de Pedrolo.
El Programa 'Anem de tarda, d'estiu' serà bàsicament cultural i musical. Durant la temporada s'aniran combinant com a directors presentadors els periodistes Chema Carrasco, Natalia Sànchez i Laura González. En la producció, Pedro Blàquez.
La resta de programes de Ràdio 4 oferiran resums dels millors moments de l'any.
El 3 de setembre s'estrenarà la nova temporada de Ràdio 4.