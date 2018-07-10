El festival Cruïlla, en directo en Radio 3

Imaginemos un festival especialmente diverso en lo musical, que mima por igual a los artistas internacionales que a los del propio territorio. Un festival preocupado por llamar la atención del público local y también por su comodidad. Pensemos en un festival que apuesta por la sostenibilidad y por la colaboración con entidades y colectivos sociales.

Busquemos en la liga sonora del país (ustedes perdonen, se me pega la fiebre futbolera) un partido donde jueguen Gilberto Gil y su magnífico disco Refavela, David Byrne con un espectáculo que promete superar aquel magnífico Stop make sense, una mega banda como Prophets of Rage (Rage Against the machine, Public Enemy, Cypress Hill), los incombustibles The Roots, el imprescindible Jack White, los atrevidos Justice y Orbital, N.E.R.D, Kygo, Damian “JR.Gong” Marley, Camille o Bomba Estéreo.

Dejémonos cautivar por una película donde La Pegatina, Núria Graham, Mi Capitán o Joe la Reina dan la réplica a Elefantes, La M.O.D.A. , Belako o The Last Internationale, todos ellos acogidos en el escenario Radio 3.

¡Bingo! Habéis acertado. Ese festival es el Cruïlla Barcelona Summer Festival. Se celebra el fin de semana del 12 al 14 de julio en el recinto del Fórum y, como ya es habitual, Radio 3 estará presente para explicarte y llevar a tus oídos todo lo que sucede en los diferentes escenarios.

Escúchanos el viernes 13 a partir de las 21.00h y el sábado 14 a las 22:00 en Radio 3. Los dos días te llevaremos los mejores conciertos en directo hasta las 2.00h. El Cruïlla, como siempre, ¡suena solo en Radio 3!