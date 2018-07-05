El Kanka estrena el videoclip de "Para eso canto"

El Kanka estrena videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Para eso canto", una canción de su cuarto álbum, El arte de saltar, que ha traducido en imágenes Diego Berro.

Después de girar con su nuevo disco por Latinoamérica, el artista malagueño tiene por delante más de treinta conciertos para presentar El arte de saltar por nuestro país. Los más inmediatos son este jueves 5 en Torre del Mar (Festival Weekend Beach) y este viernes 6 en Sagunto (Music Port Fest).

Este verano, El Kanka pasará también por el Arenal Sound y el Festival Gigante de Guadalajara antes de llevar su música a Dublín y Londres gracias al ciclo Rock Sin Subtítulos.

El arte de saltar es el primer disco de El Kanka publicado con su propio sello, A Volar Music, y también el primero que edita fuera de España, ya que ha llegado hasta México. ¡Hoy llega el momento de ver su nuevo videoclip!