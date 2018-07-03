Ocho nuevas bandas se suman al cartel del Granada Sound

Seis nuevos nombres se suman al cartel del séptimo aniversario del festival Granada Sound. Niños Mutantes, Neuman, Sexy Zebras, Rayden, Juanito Makandé, El Kanka, Nancys Rubias y The Zombie Kids estarán en el festival granadino que se celebra los días 21 y 22 de septiembre eb el Paseo del Cortijo del Conde.

Niños Mutantes vuelven a Granada Sound con 'DIEZ', su nuevo disco de estudio, y con 'DIEZ Y MEDIO', su nuevo EP. Además de las novedades, será un directo muy especial por volver a casa y por el público devoto que les espera. Neuman también conoce bien el festival y por ello volverá a poner en funcionamiento sus mejores armas. Llegará con 'Crashpad' su último disco creado tras la intensa gira de su anterior álbum 'If'. Sexy Zebras, la banda más salvaje del momento, estarán presentando 'La Polla', su trabajo más grunge, más bestia y más conciso. Y por primera vez, Rayden, Juanito Makandé, El kanka y Nancys Rubias presentarán sus respectivos proyectos en el escenario granadino. Como no hay celebración sin su fin de fiesta, The Zombie Kids serán los encargados de cerrar una de las noches del festival.