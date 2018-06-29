Ven a la Fiesta Promoción 18 de 'Hoy empieza todo'

Te invitamos a la fiesta de fin de curso de Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona.

El próximo jueves 5 de julio celebramos el baile de graduación de la Promoción 18. El programa sigue un año más descubriendo melocotonazos y dedicando un espacio a nuevas bandas prometedoras. Cada lunes, un nuevo grupo presentaba alguno de sus temas, que sonaría durante una semana en el programa. Más de 30 artistas han formado parte de esta familia que ya conocemos como la Promoción 18 y, por ello, queremos celebrar una fiesta final de curso con alguno de ellos.

Entre las bandas que ya han confirmado su asistencia encontramos a Carolina Durante, Putochinomaricón, Kitai, Marem Ladson, Axolotes Mexicanos, Las Chillers y muchos más artistas por confirmar. Si has estado toda una semana con temas como "La noche de los muertos vivientes", "Gente de Mierda", "Riviera Maya", "Shades of Blue", "Astor" o "Siempre Juntas" en la cabeza, ahora puedes disfrutarlas en un concierto en directo.

¡Novedad! También se apuntan a nuestra fiesta de este jueves 5 Alberto & García, Los Estanques, Staytons, Johnny B. Zero.

¿Todavía no controlas demasiado estas bandas? No te preocupes, tenemos una lista de Spotify perfecta para que conozcas a nuestra Promoción 18.

Celebraremos esta graduación el jueves 5 de julio a partir de las 21:00h en la Sala El Sol de Madrid. Entrada gratuita hasta completar aforo. Si no puedes venir al concierto, no te preocupes, emitimos en directo desde radio 3.

Fiesta de Promoción 18 de Hoy Empieza Todo. Ponche, bolas de discoteca y la mejor música en directo.