Viva Suecia inaugura la programación del ciclo POP CAAC de Sevilla

Por decimocuarto verano consecutivo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla ofrece una programación de conciertos en sus jardines durante el verano. Una programación durante los meses de julio, agosto y septiembre conocida durante muchos años como Nocturama y que ahora lleva por título Ciclo Pop CAAC, de la que Radio 3 es emisora oficial.

Las citas musicales comienzan este jueves 28 de junio con el concierto de los siempre ascendentes Viva Suecia, en el que será su único concierto fuera de un festival en el vgerano de 2018. Y el viernes 29 de junio será el turno de Jay-Jay Johanson que vuelve a Sevilla tras ser aclamado en la edición anterior del ciclo y declarar que fue uno de los mejores conciertos de su gira mundial durante 2017.

A continuación otras fechas que incluye la programación del Ciclo Pop CAAC:

4/JUL - Soleá Morente & Napoleón Solo

6/JUL - Omar Souleyman

11/JUL - Nathy Peluso

13/JUL - Rodrigo Cuevas

19/JUL - Triángulo de Amor Bizarro (+ Bittersweet)

20/JUL - Morgan (+ Willie B. Planas)

26/JUL - Lagartija Nick (+ Delbosque)

27/JUL - Anni B Sweet (En acústico + Rueda)