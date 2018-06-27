Los veranos musicales de Madrid llegan a toda España con Radio 3

Radio 3 es la emisora oficial de Los Veranos de la Villa, el festival de verano de la capital que se celebra del 29 de junio al 2 de septiembre en 36 escenarios por toda la ciudad. El festival propone 75 citas artísticas nacionales e internacionales que arrancan este viernes con el músico Matthew Herbert y su Brexit Big Band. Con la perspectiva del brexit, Herbert presenta este proyecto que celebra desde la música el multiculturalismo, el entendimiento, el intercambio y la amistad entre ciudadanos y paises.

De hecho, son las citas con la música de esta programación madrileña las que llegarán a toda España a través de Radio 3. Uno de las más destacadas será la del compositor y multi-instrumentista islandés Ólafur Arnalds que presentarán su nuevo espectáculo en el que dos pianos se tocan solo mientras suena la magia de los sintetizadores de Arnalds y su equipo.

También se podrán disfrutar a través de Radio 3 de las actuaciones del pianista, compositor y director musical francés Christophe Chassol llevando al formato audiovisual dos de sus piezas más destacadas: Six Pianos y Big Sun.

Martirio, Raúl Rodríguez, Pedro El Granaíno, Maui, Diego Guerrero, Miguel Campello y Fernando Soto participan en un homenaje a la música de Miguel Vargas, "Bambino".

El artista madrileño Pional que pondrá musica al eclipse lunar total más largo del siglo; y del dúo catalán formado por Maria Arnal y el guitarrista Marcel Bagés y que apela, como en el título de su primer LP, al cerebro y al corazón.