Texxcoco, Cintia Lund y Tu Otra Bonita ponen música a la iniciativa europea 'Museo Joven'

Tres de las bandas más jóvenes y prometedoras de nuestra escena, Cintia Lund, Texxcoco y Tu Otra Bonita, van a poner música este viernes 29 de junio a la inauguración en el Museo del Traje de Madrid del proyecto europeo Museo Joven. Radio 3 es el medio oficial de este evento que presentará Julio Ródenas, director de Turbo 3 (de lunes a viernes de 18 a 19 horas.) La entrada es, obivamente, para todos los públicos de forma gratuita con invitación.

El proyecto Cuando pensamos en museos lo asociamos a legado, tradición, historia y conocimiento. Para que pensemos además en juventud, el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con Carné Joven Comunidad de Madrid ponen en marcha este proyecto que se desarrolla los días 29 y 30 de junio en 10 museos estatales y que engloba música, fotografía y danza urbana. La entrada, para todos los públicos, es grtatuita con invitación