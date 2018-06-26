'El matí a Ràdio 4' emet un programa especial des del Parlament Europeu a Brussel·les
- Ramón Castelló entrevistarà Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu i director general de Comunicació
- Dimecres 27 de juny a partir de les 7h a Ràdio 4
Dimecres 'El matí a Ràdio 4', dirigit i presentat per Ramon Castelló, farà un programa especial des del Parlament Europeu, a Brussel·les, on parlarem amb eurodiputats, periodistes i alumnes d’Erasmus del dia a dia de la màxima institució europeu.
A primera hora, Ramon Castelló dirigirà la tertúlia d’eurodiputats amb la presència de Francesc Gamús, membre independent del grup EPP-PPE; Javi López, del grup S&D; Ramon Tremosa, membre independent del grup PDeCat; Ernest Urtasun, d’ICV, i Rosa Estaràs, del PP.
Tot seguit, entrevistarem Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu i director general de Comunicació de la institució. Duch va entra al parlament el 1990 com a membre del servei de premsa. Ha desenvolupat tasques de cap de Comunicació del president, ha estat portaveu de la cambra i ara és el director general de Comunicació del Parlament Europeu. Amb Jaume Duch coneixerem els entrellats de les institucions comunitàries i sobre la seva estratègia comunicativa.
Durant la quarta ora del programa donarem pas a la segona de les tertúlies, en aquest cas de periodistes que treballen com a corresponsals dels seus mitjans a Brussel·les. Tindrem amb nosaltres Antoni Delgado, de RNE; Laia Forès, del Diari Ara; Claudi Pérez, d’El País; Miquel Roig, d’Expansión, i Laia Segura, d’El Punt Avui.
Després serà el moment de parlar d’un dels programes europeus més coneguts: l’Erasmus. La iniciativa de mobilitat acadèmica d’àmbit europeu ha complert enguany 31 anys. En parlarem amb set estudiants catalans que aquest curs han format part d’aquest programa a diferents punts d’Europa: Christian Mantas, Míriam Viso, Clàudia Sacrest, Albert Jiménez, Judith Lleixà, Marta Casado i Júlia Oliveras.
Un altre tema que debatrem en aquest programa especial des del Parlament Europeu és la crisi humanitària de les persones refugiades. En Ramon Castelló en parlarà a les cinquena hora amb Elena Valenciano, eurodiputada del grup S&D, i amb Maite Pagazaurtundúa Ruiz, del grup ALDE.
A la recta final del programa ens acompanyarà Charles Tannock, eurodiputat britànic del Partit Conservador, amb qui parlarem del Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.
Acabarem amb Inmaculada Rodríguez Piñeiro, eurodiputada del grup S&D, a qui preguntarem sobre la guerra comercial dels aranzels entre la Unió Europea i els Estats Units,
'El matí a Ràdio 4' és un programa dirigit i presentat per Ramon Castelló, que analitza l'actualitat diària. Es pot escoltar de dilluns a divendres des de les 07:00h fins a les 12:00h a Ràdio 4.
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