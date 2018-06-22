Celebra con Radio 3 el quinto aniversario del Vida Festival

Radio 3 ha vivido el Vida Festival desde su primera edición y no podía faltar a su quinto aniversario. Un lustro cumple una de las citas más especiales del verano, en la que el entorno es tan importante y se cuida tanto, como un cartel que año tras año nos deja con la boca abierta.

Desde el jueves 28 y hasta el sábado 30 de junio, volveremos a perdernos en el bosque que rodea la Masía d'en Cabanyes, el lugar mágico en el que se esconde el Vida Festival. Tres noches de verano, naturaleza y música en las que escuchar lo mejor del cartel de esta quinta edición. Desde las 22.00 y en directo sonarán los conciertos de Los Planetas, Curtis Harding, Franz Ferdinand, Novedades Carminha, DBFC, Iron & Wine, They Might Be Giants, Elvis Perkins, Hookworms, Mourn, Nuria Graham, Joe Crepúsculo y todos los mejores directos de esta cita exquisita.

Cartel del quinto aniversario del Vida Festivalrne

Por quinto año te lanzamos la propuesta: piérdete con Ángel Carmona (Hoy Empieza Todo) y Leyre Guerrero (Na Na Na) en el bosque de música del Vida Festival. Desde el jueves 28 al sábado 30, a las 22 horas, solo en Radio 3.