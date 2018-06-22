Celebra con Radio 3 el quinto aniversario del Vida Festival

  • Desde su primera edición, Radio 3 ha estado presente en este festival en el que el entorno es tan importante como el cartel
  • Viviremos quinto aniversario con los conciertos de Los Planetas, Franz Ferdinand, Curtis Harding, Iron & Wine o They Might Be Giants
  • Sigue lo mejor en directo jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de junio desde las 22 horas.
Desde el jueves 28 de junio sigue lo mejor del Vida Festival en directo
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

Radio 3 ha vivido el Vida Festival desde su primera edición y no podía faltar a su quinto aniversario. Un lustro cumple una de las citas más especiales del verano, en la que el entorno es tan importante y se cuida tanto, como un cartel que año tras año nos deja con la boca abierta.

Desde el jueves 28 y hasta el sábado 30 de junio, volveremos a perdernos en el bosque que rodea la Masía d'en Cabanyes, el lugar mágico en el que se esconde el Vida Festival. Tres noches de verano, naturaleza y música en las que escuchar lo mejor del cartel de esta quinta edición. Desde las 22.00 y en directo sonarán los conciertos de Los Planetas, Curtis Harding, Franz Ferdinand, Novedades Carminha, DBFC, Iron & Wine, They Might Be Giants, Elvis Perkins, Hookworms, Mourn, Nuria Graham, Joe Crepúsculo y todos los mejores directos de esta cita exquisita.

Cartel del quinto aniversario del Vida Festival

Cartel del quinto aniversario del Vida Festivalrne

Por quinto año te lanzamos la propuesta: piérdete con Ángel Carmona (Hoy Empieza Todo) y Leyre Guerrero (Na Na Na) en el bosque de música del Vida Festival. Desde el jueves 28 al sábado 30, a las 22 horas, solo en Radio 3.