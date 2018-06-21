Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners en el Huercasa 2018
- Se celebra el 6, 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia)
Steve Earle & The Dukes cerrarán la quinta edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia). El festival contará también con John Hiatt & The Goners, incluyendo al legendario guitarrista Sonny Landreth.
Viernes
La apertura llegará el viernes, 6 de julio, con la visita de Jaime Wyatt, la gran esperanza del Country californiano, con canciones inspiradas por las decisiones imprudentes de la vida, por sus condenas, su redención, los problemas de una vida con antecedentes penales, sus compañeros de celda y el pago de sus deudas.
Luego será el momento de The Cadillac Three, el mejor Southern rock llegados desde Nashville, con himnos para cantar cerveza en mano, ritmos para bailar desgastando las botas y baladas llenas de emoción.
Y como cierre a la primera jornada será el turno de John Hiatt, el legendario cantante y compositor de Country-blues, junto a The Goners y la inclusión de Sonny Landreth, el llamado “rey del Slydeco”. Vienen a celebrar conjuntamente los 30 años de la edición de Slow Turning, un álbum seminal lleno de melodías twang, blues añejo, rock outlaw y sentimiento country que englobaba el puro concepto Americana.
Sábado
El sábado, 7 de julio, lo abre Stephanie Quayle, que se ha convertido en la nueva voz femenina del Country y ha hecho de su vida una verdadera road-trip, añorando siempre los espacios abiertos y la vida del campo.
Le seguirán, desde la tejana ciudad de Austin, la llamada “capital del mundo de la música en directo”, The Band Of Heathens con las raíces norteamericanas en su más pura expresión. Son Country rock con síntomas de psicodelia. Encontraremos el folk más introspectivo y el rock n’ roll más enérgico.
Steve Earle & The Dukes y su homenaje al Outlaw Country serán los encargados de encabezar el cartel y cerrar las actuaciones en el campo de fútbol de Las Delicias de esta quinta edición. Aclamado como trovador folk, rockabilly, bluesman contemplativo, revitalizador del honky-tonk y el bluegrass y rockero vitalista, ahora vuelve a sus orígenes, a la música que le hizo coger una Telecaster para completar este nuevo álbum.