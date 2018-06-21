Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners en el Huercasa 2018

Steve Earle & The Dukes cerrarán la quinta edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia). El festival contará también con John Hiatt & The Goners, incluyendo al legendario guitarrista Sonny Landreth.

Viernes

La apertura llegará el viernes, 6 de julio, con la visita de Jaime Wyatt, la gran esperanza del Country californiano, con canciones inspiradas por las decisiones imprudentes de la vida, por sus condenas, su redención, los problemas de una vida con antecedentes penales, sus compañeros de celda y el pago de sus deudas.

Luego será el momento de The Cadillac Three, el mejor Southern rock llegados desde Nashville, con himnos para cantar cerveza en mano, ritmos para bailar desgastando las botas y baladas llenas de emoción.

Y como cierre a la primera jornada será el turno de John Hiatt, el legendario cantante y compositor de Country-blues, junto a The Goners y la inclusión de Sonny Landreth, el llamado “rey del Slydeco”. Vienen a celebrar conjuntamente los 30 años de la edición de Slow Turning, un álbum seminal lleno de melodías twang, blues añejo, rock outlaw y sentimiento country que englobaba el puro concepto Americana.