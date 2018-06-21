Escucha '70', un tema inédito de Lori Meyers

Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona ha estrenado esta mañana '70', un tema inédito de Lori Meyers que formará parte de '20 años, 21 canciones', el álbum con los éxitos que los de Granada han acumulado en dos década en activo.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Lori Meyers, '70' - 21/06/18 Escuchar audio

Ya puedes volver a escuchar esta canción compuesta en 2012 y que conocemos ahora como anticipo de lo que va a ser un álbum muy especial. No solo un "grandes éxitos" si no un repaso a una fructífera trayectoria en la que Lori Meyers han generado toda una artillería de clásicos de la historia más reciente de nuestra música. Una oportunidad para recuperar, en una misma publicación, todos sus hits, y acercarse al desarrollo creativo de Ale, Alfredo y Noni. Será en un doble CD con libreto de 44 páginas repleto de fotografías nunca vista y textos de protagonistas de la cultura que han cruzado sus caminos con el de la banda. Ese segundo CD recopilará canciones nunca escuchadas de sus diferentes épocas, así como múltiples maquetas y versiones. Este doble álbum se publica el 6 de julio.

Lori Meyers pondrán ese disco, y de paso su propia historia, sobre el escenario en un concierto único que tendrá lugar el 29 de diciembre en el Wizink Center de Madrid. Una cita muy especial con sus fans de estos 20 años que les servirá para decir hasta luego a los escenarios, puesto que será su última cita en directo hasta 2020.