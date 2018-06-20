Frequency gana la primera edición de 'La Factoría del Fénix'

Los albaceteños Frequency con su death melódico se han coronado como vencedores del primer concurso de grupos noveles La Factoría del Fénix de Radio 3. La final tuvo lugar en The Metal Factory Studios (Madrid) con la participación de cinco finalistas elegidos de entre más de cien propuestas de toda España.

El vuelo del Fénix El vuelo del Fénix - Final Factoría del Fénix, parte 1 - 18/06/18 rne audio

El vuelo del Fénix El vuelo del Fénix - Final Factoría del Fénix. Parte 2 - 19/06/18 rne audio

El premio será grabar dos temas en estos mismos estudios, templo del metal extremo de nuestro país, con el prestigioso productor Álex Cappa.

Zona Extra VÍDEO - Factoría del Fénix: Frequency, 'The brave who stops fear' - 20/06/18 rtve play

El segundo clasificado ha sido el grupo murciano de rap metal Lude. La decisión del jurado fue muy reñida dado el alto nivel de todos los participantes cada uno en su estilo.

Zona Extra VÍDEO - Factoría del Fénix: Lude, 'Asumiendo el fallo' - 19/06/18 rtve play

El guitarrista de Hamlet, Luis Tárraga y los músicos de Vita Imana, Dani García y Pepe Blanco destacaron la dificultad de decidir sobre el ganador, y elogiaron la ilusión y la capacidad instrumental, creativa y interpretativa de los concursantes.

Zona Extra VÍDEO - Factoría del Fénix: Lubaki, 'Beldurzale' - 19/06/18 rtve play

Los valencianos Noah Histeria derrocharon virtuosismo con su post rock progresivo, los navarros Lubaki cantando en euskera fueron un terremoto encima del escenario y el grupo de viking metal Ulfsark demostró su poderío guerrero desde Rivas Vacíamadrid aunque parecían llegados de Invernalia.

Zona Extra VÍDEO - Factoría del Fénix: Ulfsark, 'Ulfsark' - 19/06/18 rtve play

La cantera de rock y metal de nuestro país es rica en cantidad, variedad y calidad. Desde Radio 3 seguiremos apoyando a las bandas emergentes. Esperamos vuestras propuestas en la próxima edición.