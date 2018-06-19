Viernes 22 de junio

Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona llega a Burgos

  • Este viernes ven a desayunar a la Casa de las Musas de Burgos con Hoy Empieza Todo
  • Fetén Fetén estarán presentando su nuevo disco 'Melodías de Ultramar'.
Fetén Fetén presentarán su nuevo disco, 'Melodías de Ultramar', en directo
Ángela Ruiz (Hoy Empieza Todo / Radio 3)
Ángela Ruiz (Hoy Empieza Todo / Radio 3)

Madrugar puede ser más fácil si lo haces con Radio 3 en directo y con un buen desayuno.

El viernes 22 de junio, Ángel Carmona y su equipo de Hoy Empieza Todo viajan a Burgos para encontrarse con parte de la escena musical/cultural de la ciudad.  Te necesitan para gritar con ellos las ochooo y pinchar algunos de los melocotonazos del momento.  Tráete tu camisa hawaiana a la Casa de las Musas de 7 a 9 de la mañana.

Durante el programa hablaremos con el prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo y paleontólogo (casi nada) Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de Atapuerca. Además viene el dúo burgalés Fetén Fetén a presentar su nuevo disco en directo 'Melodías de Ultramar'. Incluso se han propuesto el reto de tocar en acústico las melodías del programa. Además contaremos con otros invitados y charlaremos con el público de tradiciones de la ciudad castellano leonesa.

Videoclips Radio 3Melodías de ultramar - Fetén Fetén

Melodías de ultramar - Fetén Feténrtve play

Un día para disfrutar de mucha música en directo y de algunos de los aspectos culturales más destados de Burgos.  Este viernes desde las 7 de la mañana, se desayuna en la Casa de las Musas de Burgos.