Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona llega a Burgos

Madrugar puede ser más fácil si lo haces con Radio 3 en directo y con un buen desayuno.

El viernes 22 de junio, Ángel Carmona y su equipo de Hoy Empieza Todo viajan a Burgos para encontrarse con parte de la escena musical/cultural de la ciudad. Te necesitan para gritar con ellos las ochooo y pinchar algunos de los melocotonazos del momento. Tráete tu camisa hawaiana a la Casa de las Musas de 7 a 9 de la mañana.

Durante el programa hablaremos con el prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo y paleontólogo (casi nada) Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de Atapuerca. Además viene el dúo burgalés Fetén Fetén a presentar su nuevo disco en directo 'Melodías de Ultramar'. Incluso se han propuesto el reto de tocar en acústico las melodías del programa. Además contaremos con otros invitados y charlaremos con el público de tradiciones de la ciudad castellano leonesa.

Videoclips Radio 3 Melodías de ultramar - Fetén Fetén rtve play

Un día para disfrutar de mucha música en directo y de algunos de los aspectos culturales más destados de Burgos. Este viernes desde las 7 de la mañana, se desayuna en la Casa de las Musas de Burgos.