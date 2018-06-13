Aphex Twin, MGMT, Nina Kraviz y Editors encabezan ya el BIME Live 2018

Ya tenemos primeros nombres que nos acercan la gran cita con la música en directo del otoño. BIME Live anuncia ya los primeros nombres que se incorporan a su próxima edición que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en el BEC de Bilbao.

A la cabeza de estas confirmaciones el creador al que The Guardian describió como la figura más innovadora e influyente de la música electrónica contemporánea. El esquivo Aphex Twin, Richard D. James, que confirma con esta cita en directo que hay nueva música suya en camino.

También en esta primera tanda de potentes confirmaciones los evolutivos MGMT que estarán presentando en Bilbao su reciente nuevo disco ‘Little dark age’; los británicos Editors que llegarán con un nuevo y sobresaliente disco, 'Violence'; el pianista, productor y DJ Jon Hopkins; a quienes se consideran uno de los pilares del shoegaze británico, Slowdive; el icono del rock alternativo Stephen Malkmus con el apoyo de The Jicks con quienes acaba de lanzar su séptimo trabajo; el ex The War on Drugs y más reconocido por su carrera en solitario, tras diez años firmando disco que ya son clásicos, Kurt Vile; los bizarros y originales, Unknown Mortal Orchestra; el siempre emocionante Damien Jurado y los soleados y llamados a estallar en la escena alternativa, Rolling Blackouts Coastal Fever.

Se completa esta primera tanda de confirmaciones con Belako, Ionnalee, Vulk, The Magic Gang y Elena Setién. Además, BIME Live anuncia GAUA, el espacio dedicado a la mejor música de baile y que este año cuenta con el indiscutible liderazgo de la reina rusa de la electrónica Nina Kraviz, y en el que también se podrá disfrutar de Daniel Avery, Mumdance, C.P.I. y Alain Elektronische.