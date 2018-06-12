Hoy Empieza Todo continúa su gira por España con próxima parada en Zaragoza

Este viernes 15 de junio Ángel Carmona y su equipo se trasladan a la capital aragonesa para hacer un programa especial dentro del ciclo 10 sobre 10. Levántate con ellos a las 7 de la mañana para desayunar el mejor chocolate de Zaragoza y disfrutar de músicos y otros contenidos relacionados con la ciudad.

Entre los invitados que estarán gritando las ocho ese día, encontramos al artista británico afincado en Zaragoza, Steve Gibson, que nos enseñará en lo que está trabajando actualmente. Además se creará una perfecta conversación entre dos grandes zaragozanos representantes de la ciudad en el panorama musical: Bigott y Kase.O. Una mezcla perfecta sobre el escenario del Espacio Cultural Las Armas.

Cartel de la edición especial de Hoy Empieza Todo en directo desde Zaragoza

Pero habrá muchas otras sorpresas para los que madruguen de 7 a 9 de la mañana para ver el programa en directo. Una de ellas ya la podemos adelantar: todos los que acudan recibirán una invitación doble para el concierto que se celebra esa misma noche (22 horas) en el Espacio Cultural Las Armas. Las bandas que estarán compartiendo su música con vosotros esa la noche son: Mujeres, Tachenko, Ricardo Vicente y Calavera.

Viernes 15 de junio, de 7 a 9 de la mañana, Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona en el Espacio Cultural Las Armas en Zaragoza. No te olvides de traer tu camisa hawaiana.