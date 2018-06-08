Los Hermanos Cubero estrenan el videoclip de "Lo que ni yo soñara"

El pasado mes de abril se publicó Quique dibuja la tristeza, el nuevo disco de Los Hermanos Cubero. Es un disco especial y muy triste. En él, encontramos a Enrique Cubero siguiendo el viejo dicho de "quien canta, la pena espanta". Un cáncer se llevó a su mujer Olga, a cuya memoria está dedicado por completo este álbum.

Títulos como "Tu recuerdo es mi consuelo", "Qué haré el resto de mi vida" o "Me quedo con lo bueno" son un canto a esos días tristes con un terrible desenlace que siempre pilla a uno desprevenido. En el caso de los Cubero, al menos, les ha pillado cantando.

El videoclip de "Lo que ni yo soñara" Hoy estrenamos el videoclip de "Lo que ni yo soñara". Según nos cuentan Enrique y Roberto Cubero, el vídeo está grabado en una zona de pasto en el Maresme, buscando hacer "un vídeo sencillo, que no adulterara la canción aportándole cosas ajenas". Eligieron esta canción porque, según palabras de Manólo Fernandez (Toma Uno en Radio 3), "Lo que ni yo soñara" se hace imprescindible y es uno de los grandes logros de toda la carrera de los Cubero".