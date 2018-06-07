Josemi Carmona y Javier Colina, de gira con su disco 'De Cerca'

Josemi Carmona y Javier Colina se van de gira juntos por petición popular. La plataforma Shows on Demand unirá sobre el escenario en cuatro ciudades españolas a dos de los nombres más respetados del flamenco y el jazz.

Carmona, guitarrista flamenco, y Colina, contrabajista jazz, se unirán en directo en un diálogo musical cargado de improvisaciones... el mismo que protagonizó su disco publicado en 2016 bajo el título De Cerca. En 2017, Carmona y Colina lanzaron el directo De Cerca, en directo desde el Café Berlín.

Ahora llega una nueva oportunidad de ver a estos dos artistas únicos juntos en concierto, acompañados por el percusionista Bandolero.

Los conciertos serán en San Sebastián, Bilbao, Valladolid y Sevilla y se celebrarán el próximo otoño. Esta gira De Cerca es posible gracias a la plataforma colaborativa Shows on Demand, que surgió en 2015 para dar voz al público sobre los artistas que quieren ver y dónde quieren verlos.