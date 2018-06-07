"Chibichanga", el nuevo videoclip de Los Vinagres

Los vinagres tienen nuevo disco. El trío canario evoluciona hacia la música latina publicando nuevo material. "Chibichanga" es la primera canción elegida como adelanto de su nuevo LP, que verá la luz después del verano de la mano de Warner Music Spain bajo el nombre Los Volcanes.

Tras dos años de trabajo dedicados a la composición y producción, ofrecen un renovado sonido influenciado por la música latina y el rock de raíces. A este trabajo le procede El canto de la morena (2015), su álbum de debut.