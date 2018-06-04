Snow Patrol actuarán en Barcelona y Madrid en febrero de 2019

Snow Patrol han confirmado catorce nuevas fechas dentro de su extensa gira europea, que incluye dos paradas en España. Será ya en 2019, el 13 de febrero estarán en Barcelona en la sala Razzmatazz y al día siguiente, el 14 de febrero, en Madrid en la sala La Riviera.

Estarán presentando 'Wildness', su primer álbum en 7 años de ausencia. Este largo parón ha resultado ser una fuente de inspiración, componer canciones que no salían de su psique de forma directa ha contribuido a sanar lo que Lightbody, frontman de la banda, consideraba un bloqueo vital más que de composición.

Las entradas para todos los conciertos de la gira europea saldrán a la venta el próximo viernes 8 de junio a las 10 a.m. en los canales de venta habituales.