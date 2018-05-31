Azkena Rock Festival desvela sus horarios yla distribución de artistas

Azkena Rock Festival desvela la distribución de artistas por escenarios y los horarios del festival, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Vitoria-Gasteiz.

Además, ARF suma varios pases de una performance a la altura del universo Trashville con The Yelling Kitchen Prince, propietario del único artilugio del mundo que combina batería y órgano con cocina incorporada. Cocinar, tocar el órgano y la batería todo en un solo gesto.

Viernes 22 de junio Plaza de la Virgen Blanca (gratuito) 13:30 THE SHEEPDOGS MENDIZABALA 17:00 Apertura de puertas God 18:20 THE SHEEPDOGS 20:30 VAN MORRISON 23:00 CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD 02:00 URGE OVERKILL plays 'SATURATION' Respect 17:30 THE SOUL JACKET 19:15 RIVAL SONS 21:50 DEAD CROSS 00:40 MC50- Tour 50 aniversario Love 17:45 TUTAN COME ON 19:15 THE ALLNIGHTERS 21:30 THEE HYPNOTICS 23:30 MAN OR ASTRO-MAN? 01:30 NEBULA Trashville- Trash A Go Go! 19:00 HOMBRE LOBO INTERNACIONAL 21:00 THE SENSATIONAL SECOND COUSINS 23:00 BLOODSHOT BILL 01:00 THE 5.6.7.8’S 03:00 DIEGO RJ 05:00 TONI LOVE Trashville- Rat Hole 20:00 y 22:00 THE YELLING KITCHEN PRINCE 02:00 TOMÁS COWABUNGA 04:00 J.F. LEÓN