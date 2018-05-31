Azkena Rock Festival desvela sus horarios yla distribución de artistas

Azkena Rock Festival
RADIO 3

Azkena Rock Festival desvela la distribución de artistas por escenarios y los horarios del festival, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Vitoria-Gasteiz.

Además, ARF suma varios pases de una performance a la altura del universo Trashville con The Yelling Kitchen Prince, propietario del único artilugio del mundo que combina batería y órgano con cocina incorporada. Cocinar, tocar el órgano y la batería todo en un solo gesto.

Viernes 22 de junio

Plaza de la Virgen Blanca (gratuito)

13:30 THE SHEEPDOGS

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

God

18:20 THE SHEEPDOGS

20:30 VAN MORRISON

23:00 CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD

02:00 URGE OVERKILL plays 'SATURATION'

Respect

17:30 THE SOUL JACKET

19:15 RIVAL SONS

21:50 DEAD CROSS

00:40 MC50- Tour 50 aniversario

Love

17:45 TUTAN COME ON

19:15 THE ALLNIGHTERS

21:30 THEE HYPNOTICS

23:30 MAN OR ASTRO-MAN?

01:30 NEBULA

Trashville- Trash A Go Go!

19:00 HOMBRE LOBO INTERNACIONAL

21:00 THE SENSATIONAL SECOND COUSINS

23:00 BLOODSHOT BILL

01:00 THE 5.6.7.8’S

03:00 DIEGO RJ

05:00 TONI LOVE

Trashville- Rat Hole

20:00 y 22:00 THE YELLING KITCHEN PRINCE

02:00 TOMÁS COWABUNGA

04:00 J.F. LEÓN

Sábado 23 de junio

Plaza de la Virgen Blanca (gratuito)

13:30 THE JAMES TAYLOR QUARTET

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

God

18:05 LORDS OF ALTAMONT

20:00 MOTT THE HOOPLE

23:05 JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS

02:00 GLUECIFER

Respect

17:30 MAMAGIGI'S

18:55 BERRI TXARRAK

21:20 TURBONEGRO

00:40 THE BEASTS OF BOURBON

Love

18:00 NUEVO CATECISMO CATÓLICO

20:00 SOL LAGARTO

22:00 THE DREAM SYNDICATE

01:00 URGE OVERKILL plays TOM PETTY

Trashville- Trash A Go Go!

19:00 HUGO RACE & MICHELANGELO RUSSO

21:00 DEAD ELVIS & HIS ONE MAN GRAVE

23:00 WOLFWOLF

01:00 REVEREND BEAT-MAN feat. SISTER NICOLE IZOBEL GARCIA

03:00 EL VIEJO ZORRO Y LA GALLINA

05:00 PARTY HARD DJ

Trashville- Rat Hole

20:00 y 22:00 THE YELLING KITCHEN PRINCE

02:00 FERNANDO NAVARRO

04:00 AC/DJ