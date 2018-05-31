Azkena Rock Festival desvela sus horarios yla distribución de artistas
Azkena Rock Festival desvela la distribución de artistas por escenarios y los horarios del festival, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Vitoria-Gasteiz.
Además, ARF suma varios pases de una performance a la altura del universo Trashville con The Yelling Kitchen Prince, propietario del único artilugio del mundo que combina batería y órgano con cocina incorporada. Cocinar, tocar el órgano y la batería todo en un solo gesto.
Viernes 22 de junio
Plaza de la Virgen Blanca (gratuito)
13:30 THE SHEEPDOGS
MENDIZABALA
17:00 Apertura de puertas
God
18:20 THE SHEEPDOGS
20:30 VAN MORRISON
23:00 CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD
02:00 URGE OVERKILL plays 'SATURATION'
Respect
17:30 THE SOUL JACKET
19:15 RIVAL SONS
21:50 DEAD CROSS
00:40 MC50- Tour 50 aniversario
Love
17:45 TUTAN COME ON
19:15 THE ALLNIGHTERS
21:30 THEE HYPNOTICS
23:30 MAN OR ASTRO-MAN?
01:30 NEBULA
Trashville- Trash A Go Go!
19:00 HOMBRE LOBO INTERNACIONAL
21:00 THE SENSATIONAL SECOND COUSINS
23:00 BLOODSHOT BILL
01:00 THE 5.6.7.8’S
03:00 DIEGO RJ
05:00 TONI LOVE
Trashville- Rat Hole
20:00 y 22:00 THE YELLING KITCHEN PRINCE
02:00 TOMÁS COWABUNGA
04:00 J.F. LEÓN
Sábado 23 de junio
Plaza de la Virgen Blanca (gratuito)
13:30 THE JAMES TAYLOR QUARTET
MENDIZABALA
17:00 Apertura de puertas
God
18:05 LORDS OF ALTAMONT
20:00 MOTT THE HOOPLE
23:05 JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS
02:00 GLUECIFER
Respect
17:30 MAMAGIGI'S
18:55 BERRI TXARRAK
21:20 TURBONEGRO
00:40 THE BEASTS OF BOURBON
Love
18:00 NUEVO CATECISMO CATÓLICO
20:00 SOL LAGARTO
22:00 THE DREAM SYNDICATE
01:00 URGE OVERKILL plays TOM PETTY
Trashville- Trash A Go Go!
19:00 HUGO RACE & MICHELANGELO RUSSO
21:00 DEAD ELVIS & HIS ONE MAN GRAVE
23:00 WOLFWOLF
01:00 REVEREND BEAT-MAN feat. SISTER NICOLE IZOBEL GARCIA
03:00 EL VIEJO ZORRO Y LA GALLINA
05:00 PARTY HARD DJ
Trashville- Rat Hole
20:00 y 22:00 THE YELLING KITCHEN PRINCE
02:00 FERNANDO NAVARRO
04:00 AC/DJ