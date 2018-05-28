'180 grados', en Liverpool con Juan Zelada y los alumnos de LIPA

  • Emitimos desde la escuela Liverpool Institute for Performing Arts
  • En directo este jueves 31 de mayo a las 11.00 h de la mañana, hora española
Juan Zelada prepara una gira con los alumnos de LIPA
Virginia Diaz (Radio 3)
Virginia Diaz (Radio 3)

180 grados se va a Liverpool para emitir un programa especial desde LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), la prestigiosa escuela donde se imparten clases de música, danza y teatro, auspiciada por Paul McCartney y cuya sede es el antiguo instituto del ex Beatle.

La perspectiva de LIPA -creada en 1995- no es solo artística, ya que está orientada a formar a los mejores profesionales de la industria del ocio y del entretenimiento en Gran Bretaña. Paul McCartney es también quien entrega los diplomas a los licenciados de la escuela.

lipa liverpool school performing arts

LIPA se ubica en el edificio donde estaba la antigua escuela de Paul McCartneyrne

Desde 1996 LIPA tiene una colaboración con AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes) -a través de su programa de Estudios Musicales y el programa AIEnRUTA- con el fin de estimular y fomentar la movilidad internacional artística entre intérpretes españoles y alumnos de la escuela de Liverpool. De modo que, cada año, AIE lleva allí a un artista español para que monte una banda con los alumnos ingleses, con quienes luego realiza una pequeña gira por España e Inglaterra.

Juan Zelada, protagonista del intercambio

Es la novena ocasión en la que Radio 3 se hace eco de esta colaboración, pero esta edición es especial, ya que el elegido es Juan Zelada, uno de los mejores representantes del soul de nuestra escena y antiguo alumno de LIPA, que este año vuelve a Liverpool como profesor del centro donde recibió clases.

Escucharemos las composiciones de Juan Zelada interpretadas junto a los alumnos de LIPA y charlaremos con ellos y con Tim Pike, director musical del intercambio. La cita será este jueves, 31 de mayo, a las 11.00 h -hora de España-, en Radio 3.

juan zelada lipa band

Cartel de la gira de Juan Zelada y la LIPA BandAIE