'180 grados', en Liverpool con Juan Zelada y los alumnos de LIPA
- Emitimos desde la escuela Liverpool Institute for Performing Arts
- En directo este jueves 31 de mayo a las 11.00 h de la mañana, hora española
180 grados se va a Liverpool para emitir un programa especial desde LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), la prestigiosa escuela donde se imparten clases de música, danza y teatro, auspiciada por Paul McCartney y cuya sede es el antiguo instituto del ex Beatle.
La perspectiva de LIPA -creada en 1995- no es solo artística, ya que está orientada a formar a los mejores profesionales de la industria del ocio y del entretenimiento en Gran Bretaña. Paul McCartney es también quien entrega los diplomas a los licenciados de la escuela.
Desde 1996 LIPA tiene una colaboración con AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes) -a través de su programa de Estudios Musicales y el programa AIEnRUTA- con el fin de estimular y fomentar la movilidad internacional artística entre intérpretes españoles y alumnos de la escuela de Liverpool. De modo que, cada año, AIE lleva allí a un artista español para que monte una banda con los alumnos ingleses, con quienes luego realiza una pequeña gira por España e Inglaterra.
Juan Zelada, protagonista del intercambio
Es la novena ocasión en la que Radio 3 se hace eco de esta colaboración, pero esta edición es especial, ya que el elegido es Juan Zelada, uno de los mejores representantes del soul de nuestra escena y antiguo alumno de LIPA, que este año vuelve a Liverpool como profesor del centro donde recibió clases.
Escucharemos las composiciones de Juan Zelada interpretadas junto a los alumnos de LIPA y charlaremos con ellos y con Tim Pike, director musical del intercambio. La cita será este jueves, 31 de mayo, a las 11.00 h -hora de España-, en Radio 3.