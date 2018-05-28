'180 grados', en Liverpool con Juan Zelada y los alumnos de LIPA

180 grados se va a Liverpool para emitir un programa especial desde LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), la prestigiosa escuela donde se imparten clases de música, danza y teatro, auspiciada por Paul McCartney y cuya sede es el antiguo instituto del ex Beatle.

La perspectiva de LIPA -creada en 1995- no es solo artística, ya que está orientada a formar a los mejores profesionales de la industria del ocio y del entretenimiento en Gran Bretaña. Paul McCartney es también quien entrega los diplomas a los licenciados de la escuela.

LIPA se ubica en el edificio donde estaba la antigua escuela de Paul McCartneyrne

Desde 1996 LIPA tiene una colaboración con AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes) -a través de su programa de Estudios Musicales y el programa AIEnRUTA- con el fin de estimular y fomentar la movilidad internacional artística entre intérpretes españoles y alumnos de la escuela de Liverpool. De modo que, cada año, AIE lleva allí a un artista español para que monte una banda con los alumnos ingleses, con quienes luego realiza una pequeña gira por España e Inglaterra.