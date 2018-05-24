Especial de Radio 3 desde Londres con Lori Meyers

¡Este sábado 26 de mayo programa especial de Radio 3 desde Londres!

Acompañamos a Lori Meyers en su concierto en la sala The Grand dentro el ciclo Rock Sin Subtítulos. Desde las 8 de la tarde, hora española, estaremos emitiendo en directo un programa en la capital británica. Hacemos de teloneros del grupo durante una hora y después retransmitimos todo el concierto en directo.

Ángel Carmona y Antonio Vicente viajan hasta Londres acompañados de jamón serrano para todos los que quieran pasarse por allí para ver a Lori Meyers y compartir su experiencia como residentes en Londres. Para los que les pille un poco lejos, desde las 8 de la tarde hora de España retransmitimos en directo el programa y el posterior concierto.