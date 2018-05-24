Editors último cabeza de cartel del décimo aniversario del Low

Quedan dos meses para que empiece una nueva edición del Low Festival y todavía nos quedan sorpresas por descubrir en su cartel. Como ha avanzado Virginia Díaz en 180 Grados, Editors se convierten desde hoy en el último cabeza de cartel del festival benidormense.

La banda liderada por Tom Smith pisó por última vez Benidorm en 2014, con un concierto absolutamente electrizante que quedó en la retina de muchos como uno de los mejores directos de la historia del festival. Por eso era de justicia que Editors volvieran en el décimo aniversario del festival. Lo harán para presentar “Violence”, el disco que han publicado hace un par de meses, su sexta entrega en el que vuelven a su mejor estado de forma.

Editors se unen así a un cartel con Chemical Brothers, Phoenix o Biffy Clyro como cabezas, y en el que figuran ya nuevas apuestas nacionales como Escorpio, Melenas y Gûrga, y apuestas infalibles como Los Planetas, Izal, kakkmaddafakka, León Benavente, Woods, Santiago Auserón + Sexy Sadie, Javiera Mena, Christina Rosenvinge, Iván Ferreiro y La Bien Querida, entre otros.