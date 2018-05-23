The xx dan más detalles sobre Night + Day Bilbao

The xx adelantan más detalles sobre el cartel y la programación del festival Night + Day Bilbao que apadrina por la banda londinense. Del 6 al 11 de julio, Romy, Oliver y Jamie han preparado una programación de música, cine, radio y fiestas que llegará a múltiples locales de Bilbao, calentando motores antes de la aparición estelar de la banda en el festival Bilbao BBK Live el 13 de julio.

Esta celebración en Bilbao culminará el miércoles 11 de julio con un evento especial en el Museo Guggenheim Bilbao liderado por Jamie xx del que hoy hemos conocido el cartel íntegro. Además de al propio Jamie xx, será el momento de ver actuar a John Talabot, Honey Dijon, Peggy Gou, Jayda G, Joy Orbison b2b Jon Rust, Lorenzo Senni (live) y Smerz (live) en dos escenarios.

Antes, el programa comienza con Night + Day Cinema en colaboración con el Festival Zinegoak. Del sábado 7 al lunes 9 de julio The xx ha organizado y apadrinado una programación cinematográfica que se centrará en las últimas producciones nacionales e internacionales que reflejan la diversidad sexual.

Todo se podrá seguir en Night + Day Radio, una emisora online creada para la ocasión que emitirá su programación diariamente de 13:00 a 19:00 horas a lo largo de toda la iniciativa Night + Day Bilbao a través de www.thexxnightandday.com.

Night + Day Bilbao es la siguiente etapa de la aclamada serie de eventos Night + Day apadrinada por The xx. Nacida en 2013 por iniciativa de la banda como un conjunto de eventos de un día de duración centrados en la música en lugares emblemáticos de Lisboa, Berlín y Londres, Night + Day se transformó y amplió en 2017 con Night + Day Brixton.