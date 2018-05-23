Estrenamos "Embrujada", el nuevo videoclip de Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas reivindica a Tino Casal con esta versión de "Embrujada" y dirige también el videoclip que estrena Radio 3.

Según nos ha confesado el propio Rodrigo, "Embrujada" "es un videoclip homenaje a los pueblos, al pueblo de Rodiezmo, pero sobretodo a la libertad. Siempre pensé que la gente más excéntrica, más libre, más extravagante no me la encuentro por la Gran Vía de Madrid o por las Ramblas ni lleva el pelo verde ni 15 piercings; están en los pueblos y aldeas, y desde que me di cuenta, este hecho me fascinó".

Para el asturiano este videoclip "es un homenaje al pueblo donde yo viví una infancia real, de libertad, en el que no existían las brechas generacionales, un lugar en el que nos criamos como salvajes, como se deberían criar todos los guajes". Nuria, su protagonista, le parece "un fascinante ejemplo de cómo la libertad se puede ejercer independientemente del lugar donde uno viva, la libertad no está en ningún sitio físico, solamente está dentro de uno mismo".