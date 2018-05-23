Especial Radio 3 en la Feria del Libro de Madrid

El próximo sábado 26 de mayoRadio 3 retransmitirá un programa especial desde la Feria del Libro de Madrid. Será de 18:00-20:00 h en el Paseo de Coches del Retiro.

Os presentaremos a María Fernanda Ampuero, José Ovejero, Rayco Pulido, Manuel Bartual y a otros escritores, editores, poetas, ilustradores… creadores que se han apuntado a esta celebración.

También contaremos con artistas y bandas como Mapache, Ángel Guache, Carlos Luna o Víctor López, todos claros exponentes del panorama de Spoken Word nacional. Ellos pondrán la palabra en escena a base de poesía y música.

Para remate podrás mirar cómo suenan nuestros vídeos literarios en riguroso directo.

Palabra Voyeur, La Hora del Bocadillo, Equilibristas, Todos Somos Sospechosos y LaLiBéLuLa de Radio 3 son los cinco programas de nuestra emisora implicados en este evento en el que todos vamos a disfrutar. Literalmente.