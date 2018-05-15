Las 'Melodías de ultramar' de Fetén Fetén

Con Melodías de UltramarJorge Arribas y Diego Galaz proponen acompañarlos en los viajes que han realizado durante los últimos años a través de los océanos que unen cada uno de los lugares que han visitado con su música.

Es una invitación a compartir las experiencias en la s que se han empapado de diferentes ritmos y estilos musicales, que han ido impregnando en cada una de las once canciones que conforman el álbum.

Producido por el prestigioso Carlos Raya, cuenta con las colaboraciones de artistas de la talla de Nacho Mastretta, Javier Ruibal, Carmen París, Marina Sorín, Pablo Navarro, Miguel Rodrigañez, Pablo Martín, David Herrington, Josete Ordoñez, Osvi Grecco y Martín Bruhn.