"Ven", un adelando del nuevo disco de Olimpia

"Ven" es el primer sencillo de la banda donostiarra Olimpia, un adelanto del nuevo EP que saldrá en otoño y que se titulará Olimpia.

Después de 4 años de inactividad musical y de haber pasado por bandas como Aerosol, Lur Usabiaga, actriz y cuentacuentos profesional, junto con Iñaki Estevez comienzan a componer y grabar, en otoño del 2017, una serie de canciones en el Estudio Muir de San Sebastian con el productor Yon Vidaur (AMA, Havoc, Pet Fennec, etc..).

Su primer trabajo bebe de influencias que van desde el rock al punk, pasando por el new wave, o las reminiscencias más 'madchester'. Un sonido particular gracias también a la mezcla entre lo electrónico y lo analógico.