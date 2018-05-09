FIB incorpora 27 nuevos nombres y anuncia el cartel por días

Queda poco más de dos meses para el FIB y la lista de grupos sigue creciendo. 27 nuevas incorporaciones se suman a la edición 2018 para la que ya tenemos distribución por días. Las leyendas del drum'n'bass, Chase & Status; el rapero Giggs; los imprescindibles The Horrors en su paso del garage punk al baile en, su último disco; los atronadores Toundra; junto a King Khan & The Shrines, Oscar & The Wolf, Odisee & Good Compny, Monarchy, Carolina Durante, Perro, Nadia Sheick, La Plata, Holy Bouncer, The Snuts, Cuchillo de Fuego, Favx, Alma, Detroit Swindle, Hayden James, Leyya o Zazo & Gxurmet ya forman parte del cartel del FIB.

A continuación puedes ver cómo queda la distribución por días con Travis Scott, The Killers, Pet Shop Boys y Liam Gallagher como cabezas de cartel de jueves, viernes, sábado y domingo, respectivamente.