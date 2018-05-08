Radio 3 desde el Festival de cine de Cannes 2018

Por primera vez, El séptimo vicio abandonará los sótanos de La Croisette de Cannes, las tradicionales cabinas de la sede del festival, para reunirse con sus invitados en una de los más tranquilos espacios de Cannes. Lugar habitual de escritores y lectores, la librería "Autour d'un livre" de Cannes servirá de sede y habitual escenario de las emisiones de un Séptimo Vicio que sigue apostando por un festival que marca la tendencia del cine menos comercial.

El primer invitado será Charles Tessón, delegado general de La Semana de la Crítica de Cannes, espacio que desde 1962 dedica a las primeras obras de un autor y sección de la que se dice que es la cantera de este certamen cinematográfico francés.

A Tessón le seguirán otros invitados como Asghar Farhadi, José Luis Alcaine, Alvaro Longoria, Jaime Rosales, Javier Bardem, Eduard Fernández, Arantxa Etxeverría, Raúl de la Fuente y los colaboradores haabituales de El Séptimo Vicio como Eva Peydró y Victor Paz.