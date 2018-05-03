Twanguero estrena el videoclip de "Raska Yú" junto a Ara Malikian

El 18 de mayo se publica Electric Sunset, el nuevo disco de Diego García, el talentoso guitarrista conocido como Twanguero.

En este álbum, García vuelve a apostar por sonidos fronterizos, por fusionar la cumbia de Los Ángeles con la rumba, el pasodoble o la copla. Y con mucho twang, por supuesto.

Electric Sunset es un álbum grabado entre Madrid, Los Ángeles y Tucson. Cuenta con la producción de Candy Caramelo, Juan de Dios García, Eduardo Mendoza y el propio Diego García.

Y tiene un primer single: este "Raska Yú", en el que colabora el violinista Ara Malikian. La canción es una versión en clave gypsy del éxito que popularizó Bonet de San Pedro en 1943. ¡Ya puedes ver el videoclip!