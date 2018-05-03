Bases de La Factoría del Fénix

El Vuelo del Fénix de Radio 3 y The Metal Factory Studios (en adelante “TMF”) brindan la oportunidad de grabar en uno de los estudios nacionales más importantes dedicados a los sonidos más extremos y que se celebrará de conformidad con las siguientes bases:

Ámbito del concurso:

1º Este concurso tendrá ámbito nacional, pudiendo participar en él todos los artistas, grupos o solistas con residencia en el Estado Español, que no tengan álbum publicado, a excepción de los auto-editados o aquellos que no hayan firmado contrato discográfico ni editorial. Sí será posible, en cambio, la inscripción de los artistas que hayan publicado singles o extended play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando no estén vinculados a una discográfica. Además, el tema a concurso no debe estar sujeto a contrato editorial.

2º Sólo se admitirán trabajos encuadrados estilísticamente dentro del metal, abarcando éste todos sus subgenéros.

3º Debe cumplimentarse, en tiempo y forma, el formulario relativo a la ins-cripción que más adelante se indica.

4º Plazo de inscripción: desde las 8.00 h del 3 de mayo a las 00.00h del 25 de Mayo de 2018.

5º La mecánica del concurso se compone de: (I) proceso de inscripción, (II) preselección de los 5 finalistas, (III) realización concierto en directo (IV) elección de los ganadores.

I) Proceso de inscripción: cumplimentar el formulario de inscripción, que se puede encontrar en enlace a formulario en rtve y que consta, básicamente, de los siguientes apartados:

– Datos relativos al artista (nombre artístico, número de componentes, sus nombres y apellidos, edad y biografía)

– Título y letra de la canción presentada

– Datos de la persona de contacto (nombre y apellidos, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico)

– Rider técnico (configuración de la banda y necesidades para el directo)

En este momento, el artista también tendrá que subir la canción a concur-so, en formato MP3, en el mismo formulario.

El concursante, al cumplimentar y enviar el formulario de inscripción, autoriza expresa, irrevocable y de manera gratuita a la Organización para que pueda, directa y/o indirectamente, reproducir y comunicar públicamente la obra musical presentada a concurso, bien de manera conjunta o bien individualmente, y a los efectos enunciativos, pero no limitativos en cualesquiera medios radiofónicos y/o de radiodifusión (analógicos, digital, cable, TDT, etc.), tanto para streaming como descargables de audio y/o video digital en Internet y, en todo caso, en cualesquiera medios que sean estimados beneficiosos para la difusión del Concurso. La citada autorización estará vigente en toda la duración del Concurso y para todo el mundo.

II) Proceso de preselección de finalistas: de entre aquellos artistas que hayan participado en el concurso, el jurado preseleccionará 5 finalistas y, en su caso, 3 suplentes con los que poder sustituir a aquellos que no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases para realizar 2 temas en directo en las instalaciones de TMF. Los nombres de los 5 finalistas serán comunicados el 31 de mayo.

III) Realización concierto: de todos los trabajos preseleccionados recibidos por la Organización, se seleccionarán cinco participantes para la interpretación de 2 temas propios en directo en las instalaciones de The Metal Factory Studios ubicado en el complejo Metropol situado en el Paseo de los Meláncolicos, número 9 de Madrid. El concierto se celebrará el 8 de junio de 2018.(la organización se reserva el derecho de poder cambiar la fecha de celebración del concierto de los 5 finalistas)

Dicho concierto será grabado en video y audio multipista y mezclado por el personal del estudio y serán emitidos en el programa “El Vuelo del Fénix” de Radio 3 de RNE.

Se emitirán 25 invitaciones privadas destinadas al público de TMF y Radio 3 y 5 invitaciones para uso de cada grupo finalista.

Los gastos ocasionados del desplazamiento correrán a cargo de los participantes . El estudio proveerá del personal técnico para el evento y del siguiente backline atendiendo a las necesidades de cada banda previo envío de rider técnico para que los artistas interpreten sus dos temas.

Batería: Mapex Saturn, dos cajas Black Panther Madera/Metal, Set platos Meinl com distintos modelos y medidas, herrajes y sillín.

Guitarra: Amplificadores Peavey 6505/ EVH III/ Mesa Rectifier y pantallas 412 MESA, 412 MARSHALL, 412 ORANGE

Bajo: Ampeg SVT Classic / 810 Classic

Los cinco finalistas deberán ceder las canciones intepretadas en el concierto del concurso para su posible uso promocional durante un año en diferentes soportes audioviduales de Radio 3 y de TMF.

El jurado de la final del concurso estará formado por el cantante de Moshtrenco Javier Cardoso, el guitarra de Hamlet Luis Tárraga, el productor Álex Cappa y el periodista Juanma Sánchez. Decidirán un ganador y un segundo clasificado teniendo en cuenta su interpretación y su veredicto que se hará público a través de El Vuelo del Fénix o, en su caso, de la forma que la Organización estime oportuna. Los finalistas tendrán derecho a los premios recogidos en la Base 6º . Además, los cinco finalistas deberán ceder a las empresas que organizan el Concurso las canciones presentadas al mismo para su posible uso promocional durante un año en los diferentes soportes audiovisuales que estimen oportunos.

IV) Elección del ganador: el vencedor será elegido por el jurado valorando la interpretación de los dos temas en directo. Los ganadores tendrán derecho a ejecutar los premios recogidos en estas bases.

6º Premios:

Primera Posición: Producción completa de un maxi single (2 temas). Incluye grabación, Mezcla y Mastering en TMF.

Segunda Posición: Producción completa de un single. Incluye grabación, Mezcla y Mastering en TMF.

* Las cinco bandas finalistas serán promocionadas con el material audiovi-sual recogido en sus interpretaciones por los distintos canales y redes sociales de El Vuelo del Fénix de Radio 3 y TMF.

Anexo:

a) El incumplimiento total o parcial de las presentes bases será motivo de descalificación del participante.

b) La Organización se reserva el derecho a modificar o cambiar total o par-cialmente las presentes bases así como de suspender el concurso. Siempre se comunicará al artista los posibles cambios.

c) La información facilitada por los concursantes podrá quedar recogida en una base de datos de titularidad de la Organización para futuras acciones promocionales, cumpliéndose en todo caso, la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Los participantes podrán ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en la siguiente dirección: Manufacturas Sonoras S.L., Bajo, 28005, Madrid.

d) Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción supone: (i) la firme e irrevocable aceptación y conformidad expresa por parte del concursante de las bases que conforman el Concurso (ii) la renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderles aceptando los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid para dilucidar cualquier reclamación.