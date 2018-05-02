Empower Music ya tiene finalistas del programa Lanzadera

Llega una nueva fase para Empower Music. El proyecto musical impulsado por la Concejalía de Igualdad del Ayutamiento de Fuenlabrada se prepara para celebrar la final de Lanzadera.

Lanzadera es un concurso a nivel nacional de bandas emergentes con mayoría de mujeres. Después de un proceso de inscripción y selección de cinco finalistas, el sábado 5 de mayo se celebrará la final.

La final de Lanzadera Tendrá lugar el sábado 5 de mayo a partir de las 20.00h en la Sala El Grito, en Fuenlabrada (Madrid). Está en juego la grabación de un EP en estudio profesional, tocar en la que será la primera edición de Empower Music Fest y también entrar en el cartel del festival Sonorama 2018. Se enfrentarán en directo los grupos Rayo (Madrid), Erizo Sibarita (Valladolid), Las Sexpeares (Barakaldo), Rosy Finch (Alicante) y Patio Rosemary (Madrid). Un jurado profesional será el encargado de elegir a la banda ganadora. Raya by Rayo Raya by Rayo Me Fui de Casa (2016) by LAS SEXPEARES Me Fui de Casa (2016) by LAS SEXPEARES The Sunset Acoustic Sessions Vol.1 by Rosy Finch The Sunset Acoustic Sessions Vol.1 by Rosy Finch