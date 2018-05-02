Empower Music ya tiene finalistas del programa Lanzadera
- Un concurso para bandas formadas por mayoría de mujeres
- Se enfrentarán en una final en directo en Fuenlabrada (Madrid) el 5 de mayo
- La banda ganadora grabará un EP y tocará en Empower Fest y Sonorama
Llega una nueva fase para Empower Music. El proyecto musical impulsado por la Concejalía de Igualdad del Ayutamiento de Fuenlabrada se prepara para celebrar la final de Lanzadera.
Lanzadera es un concurso a nivel nacional de bandas emergentes con mayoría de mujeres. Después de un proceso de inscripción y selección de cinco finalistas, el sábado 5 de mayo se celebrará la final.
La final de Lanzadera
Tendrá lugar el sábado 5 de mayo a partir de las 20.00h en la Sala El Grito, en Fuenlabrada (Madrid). Está en juego la grabación de un EP en estudio profesional, tocar en la que será la primera edición de Empower Music Fest y también entrar en el cartel del festival Sonorama 2018.
Se enfrentarán en directo los grupos Rayo (Madrid), Erizo Sibarita (Valladolid), Las Sexpeares (Barakaldo), Rosy Finch (Alicante) y Patio Rosemary (Madrid). Un jurado profesional será el encargado de elegir a la banda ganadora.
Raya by Rayo
Me Fui de Casa (2016) by LAS SEXPEARES
The Sunset Acoustic Sessions Vol.1 by Rosy Finch
Más sobre Empower Music
Empower Music es un proyecto de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada que cuenta con el apoyo de Radio 3, Mujeres de la Indusria de la Música (MIM) y Mondosonoro. Nació en 2017 con la idea de reforzar la visibilidad de las bandas formadas por mujeres a nivel local y nacional.
El proyecto culminará los días 31 de agosto y 1 de septiembre con la celebación de la primera edición del Empower Music Fest, cuyo cartel se desvelará próximamente. El festival se celebrará durante dos días en un espacio al aire libre de Fuenlabrada y apostará por un cartel con bandas emergentes y consolidadas con una fuerte presencia femenina a todos los niveles (técnica, producción, organización), no solo sobre el escenario.
Desde el pasado otoño Empower Music organiza actividades y programas para fomentar la presencia de mujeres en el mundo de la música. Además del programa Lanzadera, existe el programa Incubadora, en el que dos bandas muy jóvenes y de nueva creación reciben clases, talleres y el apoyo logístico para grabar una primera maqueta.