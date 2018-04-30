Radio 3 en el LEV 2018

Un año más, Radio 3 se sumerge en el Festival LEV de Gijón para conocer las propuestas más novedosas que se están desarrollando en estos momentos en el terreno audiovisual.

Este año, el LEV celebra su décimosegunda edición con un cartel de infarto que recupera nombres que ya se han pasado por el festival (Atom Tm o Martin Messier) y vuelve a apostar por nuevos nombres, en su línea habitual, como el de Michela Pelusio.

Además, a los espacios habituales del Teatro de La Laboral, El Centro de Arte, La Nave o el Jardín Botánico, el LEV incorpora otros nuevos, como la propia Caja Escénica del Teatro, las antiguas Cocinas o El Museo del Pueblo.

En 2018, el LEV apuesta por la instalación con los trabajos de Murcof y Jimmy Lacatos, Elias Merino, Tadej Droljc y Martin Messier+Yro.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Festivales LEV y Concéntrico - 30/04/2018 Escuchar audio

Los programas Fluido Rosa y Atmósfera te ofrecen un resumen con lo mejor del LEV 2018. Ya puedes escuchar el especial Fluido Rosa; el 6 de mayo emitiremos un monográfico de Atmósfera dedicado al festival gijonés.