ZA! estrena el videoclio de Ochate (Pachinko Plex 2018)

Pachinko Plex es el sexto álbum de estudio de ZA!, grabado íntegramente por ellos mismos en su local de ensayo y autoeditado a a través de su sello Gandula, en colaboración con siete sellos de distintos lugares del mundo: A Tant Rêver du Roi (Francia), Valve (Australia), Moorworks (Japón), Fun in The Church (Alemania), Lovers & Lollypops (Portugal), Keroxen (Islas Canarias) y The Audacious Art Experiment (UK).

En este nuevo trabajo han apartado por primera vez las guitarras y los amplificadores; en su lugar, recurren a sintetizadores, percusión sinfónica y trompetas.

El videoclip que estrena Radio 3 es el producto de una residencia en el festival Keroxen donde los ZA! trabajaron con el artista visual canario y residente en Berlin Arístides García (LASAL). ZA! y LASAL sincronizaron imagen y sonido en directo de tal forma que los visuales respondieran sincronizadamente a las señales MIDI y las frecuencias emitidas por la música a tiempo real. Las imágenes del vídeo son el resultado de esa interacción automática.