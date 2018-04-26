Arranca la temporada de festivales en Radio 3 con Warm Up

Llevabas meses esperando este momento. Y nosotros también.

Ese fin de semana que marca el arranque de una nueva temporada de festivales de primavera y verano. Ese momento ya ha llegado y Radio 3 no va a faltar a su cita con las mejores fechas nacionales de la música en directo. Otra temporada en la que volvemos a llevarte a casa los principales conciertos, los de esas bandas y solistas que van están dando que hablar.

Empieza a calentar en el Warm Up

Ese momento ha llegado. Viernes 4 y sábado 5 de mayo tienes una cita en Radio 3 con el Warm Up Festival, el primer gran festival del año. Dos jornadas que vas a poder seguir en directo a partir de las 21 horas en la emisión habitual de Radio 3 en FM, en la app exclusiva o con sonido HQ (¡lujazo!) desde tu TDT.

Será el momento para escuchar la presentación en festivales de “Autoterapia”, el nuevo disco de Izal, o empezar a catar cómo va a sonar "Justicia Universal", el trabajo que están preparando Dorian. Además podrás disfrutar de los conciertos de Iván Ferreiro, Nada Surf, Sidonie, Neuman, Viva Suecia, y muchas sorpresas más.

Recuerda nuestra cita. 4 y 5 de mayo. 21 horas. ¡Y que empiece la temporada de festivales!