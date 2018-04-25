Sónar+D se suma a la celebración del 25º aniversario de Sónar
- El congreso de Sónar dedicado a las tecnologías creativas avanza el programa para su 6ª edición
Sónar+D se suma a la celebración del 25º aniversario de Sónar para explorar el futuro de la creatividad, tomando el pulso a los próximos 25 años de la música, la tecnología, el conocimiento y la Red. Sónar+D avanza hoy el programa para su 6ª edición, que discurrirá sobre 5 ejes temáticos orientados a imaginar el futuro:
1. EL FUTURO DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL: makers, artistas y científicos, los democratizadores de la conquista del espacio.
2. EL FUTURO DE LA MÚSICA: el escenario como laboratorio creativo, la inteligencia artificial en la creación musical, el blockchain y el futuro de la música en Internet; la interpretación musical en el espacio en gravedad cero.
3. EL FUTURO DE LAS EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES: del 360º a la Realidad Aumentada, las nuevas fronteras del storytelling.
4. EL FUTURO DE INTERNET: recuperar la Red abierta y descentralizada; ampliar y renovar el debate sobre la ética digital; introducción a la desintoxicación de los datos.
5. EL FUTURO DE LA INTELIGENCIA: el conocimiento del mañana, un híbrido entre lo humano, lo colectivo y lo artificial.
Invitados
Entre los invitados de esta edición destacan organizaciones como la NASA,MIT Media Lab, Google Magenta, The Long Now Foundation, Mozilla,Bandcamp, creadores como el estudio de Realidad Virtual Felix and Paul, el pionero en unir Internet y música, Ian Rogers, actual jefe del área digital deLVMH, la diseñadora de experiencias Nelly Ben Hayoun, el artista de Realidad Aumentada Zach Lieberman y Susan Rogers, ingeniera de sonido de Prince, entre otros.
Las actividades destacadas de este año incluyen un workshop de construcción de nanosatélites; la exposición The Glass Room Experience, que descubre la cara oculta de la tecnología que usamos día a día; y la oportunidad de conocer a los creadores que investigan el papel del arte fuera de la Tierra creando instrumentos para ser interpretados en gravedad cero.
También destaca la presencia de Ryuichi Sakamoto y Alva Noto, en una charla inédita que representa una de sus contadísimas apariciones públicas, y el estreno de una cúpula esférica de 19 metros de diámetro - el escenarioSonar360º by MEDIAPRO - donde tendrán lugar premières de piezas Full Dome, talleres AV inmersivo y shows en vivo.
El networking sigue siendo una de las estrellas de Sónar+D: el Startup Garden y sus actividades asociadas serán el punto de reunión para inversores, empresas, startups y profesionales de los sectores más innovadores de las industrias creativas. Participarán los inversores Nick Crosthwaite (Spotify), Jan Bohl (Ableton), Max Rimpel (Index Ventures), entre muchos otros.