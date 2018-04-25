Sónar+D se suma a la celebración del 25º aniversario de Sónar para explorar el futuro de la creatividad, tomando el pulso a los próximos 25 años de la música, la tecnología, el conocimiento y la Red. Sónar+D avanza hoy el programa para su 6ª edición, que discurrirá sobre 5 ejes temáticos orientados a imaginar el futuro:

1. EL FUTURO DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL: makers, artistas y científicos, los democratizadores de la conquista del espacio.

2. EL FUTURO DE LA MÚSICA: el escenario como laboratorio creativo, la inteligencia artificial en la creación musical, el blockchain y el futuro de la música en Internet; la interpretación musical en el espacio en gravedad cero.

3. EL FUTURO DE LAS EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES: del 360º a la Realidad Aumentada, las nuevas fronteras del storytelling.

4. EL FUTURO DE INTERNET: recuperar la Red abierta y descentralizada; ampliar y renovar el debate sobre la ética digital; introducción a la desintoxicación de los datos.

5. EL FUTURO DE LA INTELIGENCIA: el conocimiento del mañana, un híbrido entre lo humano, lo colectivo y lo artificial.