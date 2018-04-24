Premis Sant Jordi de cinematografia de RNE 2018
Emoció a la cloenda de la Gala de la 62 edició dels premis Sant Jordi de Cinematografia de Ràdio 4. L’actriu Ana Belén que va rebre el premi Trajectòria a tota la seva carrera, va animar tots els joves professionals a apostar cent per cent per la seva carrera. A viure del que han somniat. L’actor David Verdaguer, havia recordat la dificultat dels inicis i Isabel Coixet remarcava—“Quina és la pitjor pel·lícula del món? La pitjor pel·lícula és la que no es fa”.
També van ser guardonats els directors Carles Marqués-Marcet, Isabel Coixet i Carla Simón, els actors David Verdaguer i Núria Prims, Adolfo Blanco de A Contracorriente Films i José Luís Hervías d’Universal. Thierry Frémaux, director de la millor pel·lícula estrangera va voler recordar la petja dels germans Lumière creadors de la industria. I Ana Belén no s’esperava que qui li entregués físicament el premi fos la seva filla Marina San José.
Adolfo Nasarre, director de RNE y Eladio Jareño, director de TVE, van deixar clara l’aposta de la Corporació RTVE pel món del cinema, “som cinema” va ser el seu lema. Gairebé tots els premiats van agraïr la tasca del.liberativa a la vintena de membres del Jurat dels premis Sant Jordi. Durant la Gala, feta al Caixaforum, també va haver-hi una constant: el reconeixement a la tasca de la crítica Conxita Casanovas, ànima un any més dels premis, directora imprescindible del programa Va de Cine.
Els presentadors Roberto Leal i Montse Soto van embolcallar els assistents amb simpatía i mestratge conduint una gala amena i enriquidora, que va estar amenitzada pel grup “The Black Barbies”. Va ser transmesa en directe per Ràdio 4 en un programa especial dirigit per Txema Carrasco i Irene Desumbila. També va ser gravada per la 2 de TVE, en un programa dirigit per realitzador Nico Albendiz.