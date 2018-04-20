SMILE estrena el vídeo de 'Sister Golden Hair' de America

Radio 3 estrena el vídeo de la versión de SMILE, "Sister Golden Hair" de America. Se trata de una versión actualizada y adaptada al característico sonido optimista de su último trabajo, Happy Accidents (Warner Music, 2017).

El videoclip nos acerca a una especie de karaoke improvisado dondo la banda de Getxo grabó en “Billares”, uno de los bares más emblemáticos de su ciudad, invitando a participar a todo aquel que apareciese por allí.

El líder de SMILE, John Franks, nos confiesa que 'Sister Golden Hair' es una canción que solían tocar en sus comienzos como banda acústica de influencias setenteras. "Pensamos que podríamos rescatarla y adaptarla a nuestro nuevo estilo y sonido sin que la canción perdiera su propia esencia, de la misma manera que trabajamos en nuestro ya citado último disco. Encajaba muy bien en la última parte de los conciertos de esta gira, ya que es el momento en el que el show se anima y el público no puede parar de bailar. La canción tiene un claro enfoque rompepistas, sin perder ese lado orgánico del Smile de siempre".