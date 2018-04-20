Flamenco On Fire dedica su V edición 'A la mujerflamenca'

Traspasando fronteras y con más fuerza que nunca, el flamenco vuelve a viajar hacia el norte del 21 al 26 de agosto, convirtiendo la ciudad de Pamplona en un escaparate del mejor talento actual. Flamenco On Fire celebrará su quinta edición ensalzando la raíz flamenca arraigada a la tierra navarra en honor al Maestro Sabicas. Además, este año el Festival estará dedicado ‘A la mujer flamenca’. Toda la programación estará enfocada a ensalzar la trascendencia del papel de la mujer en este arte.

Estrella Morente, Diego ‘El Cigala’, Eva Yerbabuena, Tomatito junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, Mayte Martín con Belén Maya o Dorantes con Adam Ben Ezra, Tim Ries y Pastora Galván, están entre los artistas confirmados.

Vuelven los ‘Grandes Conciertos’ en Baluarte, las actuaciones íntimas en el Ciclo Nocturno del Hotel Tres Reyes, las actividades gratuitas al aire

libre con ‘Flamenco en los Balcones’ y ‘Jam Flamenca’, las actividades didácticas con las ‘V Jornadas de Arte Flamenco de Pamplona’ y la

exquisita ruta gastronómica ‘El Pincho de Sabicas’.