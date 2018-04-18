Nuevos nombres FIB: Rag'n'Bone Man, Eric Prydz, The Charlatans, Metronomy y más

El cartel del FIB 2018 sigue creciendo a menos de tres meses para que sus escenarios empiecen a rugir. La organización anuncia nuevos nombres que se suman a los de The Killers, Liam Gallagher, Travis Scott, Pet Shop Boys, Two Door Cinema Club, Justice, The Vaccines o Madness, ya anunciados.

Nueva tanda de confirmaciones con el debut en Benicàssim de Rag'n'Bone Man, el proyecto de Rory Graham aclamado por público y crítica con su primer álbum 'Human'. También en este nuevo bloque de incorporaciones el potente arsenal de música y efectos visuales que acompañan la puesta en escena de Eric Prydz. Se unen los clásicos y siempre excitantes The Charlatans; los reyes del electropop más bailable, Metronomy; la pasión del rock matizado de blues de Anna Calvi: el magnético pop de una de las sorpresas musicales del año, Pale Waves; y el palpitante house del dúo neoyorquino, Sofi Tukker.

Se suman también al cartel en esta ocasión Tommy Cash, Caroline Rose, Desert, Meridian Brothers, Zulu Zulu, Cashmere Cat, Cedric Gervais, Friend Within y Myd.

FIB 2018 se celebra del 19 al 22 de julio en Benicàssim.