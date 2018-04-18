Nuevos nombres FIB: Rag'n'Bone Man, Eric Prydz, The Charlatans, Metronomy y más

  • 16 nuevos nombres se suman al jugoso cartel de la próxima edición del FIB
  • FIB 2018 se celebra del 19 al 22 de julio en Benicàssim.
Rag'n'Bone Man, el proyecto de Rory Graham, se incorpora al cartel del FIB
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

El cartel del FIB 2018 sigue creciendo a menos de tres meses para que sus escenarios empiecen a rugir. La organización anuncia nuevos nombres que se suman a los de The Killers, Liam Gallagher, Travis Scott, Pet Shop Boys, Two Door Cinema Club, Justice, The Vaccines o Madness, ya anunciados.

Nueva tanda de confirmaciones con el debut en Benicàssim de Rag'n'Bone Man, el proyecto de Rory Graham aclamado por público y crítica con su primer álbum 'Human'. También en este nuevo bloque de incorporaciones el potente arsenal de música y efectos visuales que acompañan la puesta en escena de Eric Prydz. Se unen los clásicos y siempre excitantes The Charlatans; los reyes del electropop más bailable, Metronomy; la pasión del rock matizado de blues de Anna Calvi: el magnético pop de una de las sorpresas musicales del año, Pale Waves; y el palpitante house del dúo neoyorquino, Sofi Tukker.

Se suman también al cartel en esta ocasión Tommy Cash, Caroline Rose, Desert, Meridian Brothers, Zulu Zulu, Cashmere Cat, Cedric Gervais, Friend Within y Myd.

FIB 2018 se celebra del 19 al 22 de julio en Benicàssim.