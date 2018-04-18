Estrenamos "Clara imposible" de Bluestain

Radio 3 estrena el videoclip de "Clara imposible" incluído en el primer álbum de larga duración de la banda madrileña, Book of Nora. Les avalan dos estupendos primeros EPs. Bluestain, fundada a finales de 2011, está compuesta por Javi Santonja y Gonzalo de Aranda Izuzquiza, y ha contado con Fran de Rivera, director de Idemm Estudios, como productor de todos sus trabajos discográficos.

Sus influencias las encontramos en la escena alternativa revival de los 2000, el folk americano, y el pop británico de los años 60. Book Of Nora es su álbum de debut, una apuesta bilingüe que incluye once canciones cantadas en castellano y en inglés.