Paraíso añade a sus confirmaciones a Petit Biscuit, Black Cofee, Cumhur Jay y Delaporte

Se acerca la primera edición de Paraíso, el nuevo festival que irrumpirá en la escena madrileña el próximo mes de junio, los días 8 y 9, en el Campus de la Universidad Complutense. Y el cartel de esta nueva cita con la electrónica sigue creciendo. Entre las nuevas confirmaciones destacan el jovencísimo Petit Biscuit, que visita por primera vez nuestro país como representante de la cara más chill de la electrónica.

También Black Cofee, abanderado del deep house sudafricano y uno de los nombres más solicitados de la escena club, y la presencia de dos grandes artistas nacionales representantes de la escena madrileña: la formación emergente Delaporte, y el ex Zombie Kid Cumhur Jay.

Estos nuevos nombres se suman al resto del cartel formado por: Acid Pauli, Damian Lazarus & The Ancient Moons, Apparat, Awwz, Floating Points, Dekmantel Soundsystem, DJ Tennis, El Búho, Gerd Janson, Guy Gerber, Henry Saiz & Band, Hot Chip Megamix, Hunee, Larry Heard aka Mr. Fingers, HVOB, Ibeyi, Jamie Tiller, Kalabrese, Kelly Lee Owens, Kiasmos, Lovebirds, Mateo Kingman, Palms Trax, Danny L Harle, Rodriguez Jr. & Liset Alea, Róisín Murphy, Sahalé, Tom Trago, Tako, Yaeji y Yanik Park.