Estrenamos "Middle Class", el primer videoclip de Democrazy

Radio 3 estrena en exclusiva el primer videoclip de Democrazy, “Middle Class”, un adelanto del primer disco que la banda publicará en septiembre.

Cinco músicos que formaban parte de Hechos contra el decoro regresan a los escenarios como Democrazy, Ruso, Ramiroquai, Andrés Belmonte, Eva Reina y Angelo Mancini.

Tras unos meses de trabajo de composición, Democrazy se encerró en un estudio de grabación el pasado mes de enero para dar a luz el primer disco de la banda. Junto a los antiguos miembros de Hechos Contra el Decoro, el guitarrista Javier Pedreira se ha subido a un barco cargado de buenos músicos curtidos profesionalmente en los últimos años junto a artistas como Fermín Muguruza, Amaral, Bebe, Mayumaná, Vinicio Capossela, Albert Hammond, Jorge Pardo o Los Chunguitos.

El nuevo trabajo llegará con nueve temas y la colaboración de Javier Ruibal, Enrique Bermudez “El Piculabe” y Paloma del Sol.