BBK Live amplía un cartel que ya tenía cerrado

Bilbao BBK Live ya tenía cerrado su cartel, incluso había anunciado la distribución de artistas por días. Sin embargo hoy ha dado la sorpresa anunciando cuatro nuevos nombres que se suman a su cartel previsto para el 12, 13 y 14 de julio en Kobetamendi, Bilbao.

Sorprende el festival bilbaino anunciando a My Bloody Valentine, historia viva de la música, definieron el shoegaze y alcanzaron cotas sónicas con las guitarras que no se han vuelto a repetir. La formación de su mejor período se reunió tras 22 años para grabar un nuevo álbum, y acaban de anunciar nuevo material discográfico que se podrá escuchar ya en el Bilbao BBK Live.

Desde Melbourne también estarán King Gizzard & The Lizard Wizard, el grupo de rock psicodélico más molón del momento y cuenta con un directo demoledor, del que podremos disfrutar en fecha exclusiva en España. Hablando de energía en el directo, el del quinteto británico Bad Sounds liderado por los extravagantes hermanos Ewan y Callum. Y por último, dan la sorpresa sumandose a este cartel el trío de synth pop con sugerente voz femenina, letras poéticas y arreglos cuidados al detalle, eMe.