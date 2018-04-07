Hinds presentan 'I Don't Run' en directo en Radio 3

Desde el 6 de abril está publicado I Don't Run, el segundo LP de Hinds. Es un disco distinto, con ritmos y texturas nuevas, y también es más Hinds que las propias Hinds.

I Don't Run incluye su mejor canción hasta la fecha, "The Club", y llega exactamente cuatro años después de que las madrileñas subieran a Bandcamp su primera demo, la que lo cambió todo.

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I Don't Run, segundo disco de Hinds Hinds llevan girando desde 2014 sin descanso, exceptuando el periodo de 2017 que dedicaron a componer y grabar este nuevo disco. Repitieron lugar y estudio (el de Paco Loco en el Puerto de Santa María) e incorporaron al productor Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor) y al ingeniero de sonido Shawn Everett (Alabama Shakes, The War on Drugs). En I Don't Run Hinds siguen siendo las de siempre: Ana, Carlotta, Ade y Amber cantándole a la noche, la juventud, el amor, la diversión... pero también más maduras que nunca, sin prisa, sin temor a enfrentarse a las críticas, las expectativas, sus miedos, la fatiga... y más unidas y fuertes que nunca. Su carrera está en sus manos y envuelta en una filosofía DIY que les ha llevado a tocar (y triunfar) por todo el mundo. Capitán Demo Capitán Demo - Con Hinds y sus canciones favoritas - 11/09/17 rne audio