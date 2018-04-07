Hinds presentan 'I Don't Run' en directo en Radio 3

  • Te invitamos a un Capitán Demo especial desde la sala Moby Dick (Madrid)
  • Escucha cómo suena su nuevo disco en directo el lunes 9 de abril a las 20.00h
  • Consigue una de las 80 invitaciones para los oyentes de Radio 3
Hinds publican su segundo disco el 6 de abril
Paula Quintana (Radio 3)
Paula Quintana (Radio 3)

Desde el 6 de abril está publicado I Don't Run, el segundo LP de Hinds. Es un disco distinto, con ritmos y texturas nuevas, y también es más Hinds que las propias Hinds.

I Don't Run incluye su mejor canción hasta la fecha, "The Club", y llega exactamente cuatro años después de que las madrileñas subieran a Bandcamp su primera demo, la que lo cambió todo.

Videoclips Radio 3Hinds - New For You

Hinds - New For Yourtve play

I Don't Run, segundo disco de Hinds

Hinds llevan girando desde 2014 sin descanso, exceptuando el periodo de 2017 que dedicaron a componer y grabar este nuevo disco. Repitieron lugar y estudio (el de Paco Loco en el Puerto de Santa María) e incorporaron al productor Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor) y al ingeniero de sonido Shawn Everett (Alabama Shakes, The War on Drugs).

En I Don't Run Hinds siguen siendo las de siempre: Ana, Carlotta, Ade y Amber cantándole a la noche, la juventud, el amor, la diversión... pero también más maduras que nunca, sin prisa, sin temor a enfrentarse a las críticas, las expectativas, sus miedos, la fatiga... y más unidas y fuertes que nunca. Su carrera está en sus manos y envuelta en una filosofía DIY que les ha llevado a tocar (y triunfar) por todo el mundo.

Capitán DemoCapitán Demo - Con Hinds y sus canciones favoritas - 11/09/17

Capitán Demo - Con Hinds y sus canciones favoritas - 11/09/17rne audio

Consigue tu invitación

En Capitán Demo hemos acompañado a Hinds desde el primer día y esta vez queremos que seas testigo de ello. Invitamos a 80 oyentes de Radio 3 a este programa especial el próximo lunes 9 de abril a las 20.00h a la sala Moby Dick (Madrid).

Las invitaciones se podrán recoger una hora antes, a las 19.00h, en la taquilla de Moby Dick. Allí podrás escuchar cómo suena I Don't Run en directo y conocer su historia contada por el grupo. Ven a cantar con nosotras... ¡hasta que salga el sol!

Los conciertos de Radio 3 en La 2Los conciertos de Radio 3 - Hinds

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