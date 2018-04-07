Hinds presentan 'I Don't Run' en directo en Radio 3
- Te invitamos a un Capitán Demo especial desde la sala Moby Dick (Madrid)
- Escucha cómo suena su nuevo disco en directo el lunes 9 de abril a las 20.00h
- Consigue una de las 80 invitaciones para los oyentes de Radio 3
Desde el 6 de abril está publicado I Don't Run, el segundo LP de Hinds. Es un disco distinto, con ritmos y texturas nuevas, y también es más Hinds que las propias Hinds.
I Don't Run incluye su mejor canción hasta la fecha, "The Club", y llega exactamente cuatro años después de que las madrileñas subieran a Bandcamp su primera demo, la que lo cambió todo.
I Don't Run, segundo disco de Hinds
Hinds llevan girando desde 2014 sin descanso, exceptuando el periodo de 2017 que dedicaron a componer y grabar este nuevo disco. Repitieron lugar y estudio (el de Paco Loco en el Puerto de Santa María) e incorporaron al productor Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor) y al ingeniero de sonido Shawn Everett (Alabama Shakes, The War on Drugs).
En I Don't Run Hinds siguen siendo las de siempre: Ana, Carlotta, Ade y Amber cantándole a la noche, la juventud, el amor, la diversión... pero también más maduras que nunca, sin prisa, sin temor a enfrentarse a las críticas, las expectativas, sus miedos, la fatiga... y más unidas y fuertes que nunca. Su carrera está en sus manos y envuelta en una filosofía DIY que les ha llevado a tocar (y triunfar) por todo el mundo.
Consigue tu invitación
En Capitán Demo hemos acompañado a Hinds desde el primer día y esta vez queremos que seas testigo de ello. Invitamos a 80 oyentes de Radio 3 a este programa especial el próximo lunes 9 de abril a las 20.00h a la sala Moby Dick (Madrid).
Las invitaciones se podrán recoger una hora antes, a las 19.00h, en la taquilla de Moby Dick. Allí podrás escuchar cómo suena I Don't Run en directo y conocer su historia contada por el grupo. Ven a cantar con nosotras... ¡hasta que salga el sol!