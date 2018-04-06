27 nuevos nombres para Sonorama 2018

Sonorama sigue avanzando nombres para su edición en 2018. Más de una veintena de grupos nacionales se unen al cartel de un festival que ya contaba con Liam Gallagher, Bunbury, Izal o Rozalén como principales reclamos.

Se incorporan al festival 27 bandas que evidencian la diversidad de estilos y apuesta por las bandas emergentes de Sonorama: Arizona Baby, Badlands, Burrito Panza, Cala Vento, Disco Las Palmeras!, División Minúscula, Egon Soda, Kid Simius, Kometa, La Plata, José Ignacio Lapido, La Pegatina, La Bien Querida, Las Chillers, Los Nastys, Maga, Nada Surf, Nunatak, Poolshake, Rock Nights, Salto, Soleá Morente, Súper Ratones, Tu Otra Bonita, The Grooves, Villanueva y Virginia Maestro.

Sonorama 2018 se celebrará los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto en Aranda de Duero (Burgos). Como todos los años, habrá conciertos de día en la ciudad y la programación habitual en el recinto: desde la tarde hasta bien entrada la madrugada. Radio 3 es medio oficial del festival.