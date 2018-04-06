Monkey Weekend 2018 desvela su cartel completo

Los días 15 y 16 de junio volverá a celebrarse Monkey Weekend, el festival de dos días de El Puerto de Santa María (Cádiz).

El cartel de este año incluye a bandas nacionales consolidadas (Soleá Morente & Napoleón Solo, Pájaro o Guadalupe Plata) y también grupos emergentes como La Plata, Esteban & Manuel, Camellos o Yawners.

La Radio Encendida La Radio Encendida 2018 - Soleá Morente y Napoleón Solo - 18/03/18 rtve play

El festival se celebrará en el entorno urbano de El Puerto, en sus calles, bares, salas, plazas y en un espacio como el Castillo de San Marcos.

Monkey Weekend surgió como el hermano pequeño de Monkey Week, una vez que éste se movió de El Puerto a la ciudad de Sevilla. En su segunda edición apuesta por una programación ecléctica que incluye a todos estos artistas: Ayalga, Bifannah, Branquias Johnson, Bronquio, Cala Vento, Camellos, Carolina Durante, Club del Río, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Diego García, El Lobo en tu Puerta, Esteban & Manuel, FAVX, Fee Reega, Flecha Valona, Fogbound, Guadalupe Plata, J.G.G., Kou Keri Kou, La BIG Rabia, La Plata, Las Gatas, Los Ataúdes, Los Jaguares de la Bahía, Los Nastys, Marina Gallardo, Mohama Saz, Pájaro, Pálida, Sant Miquel, Soleá Morente & Napoleón Solo, Superfortress, Sweethearts From America, The Government, The Oddballs, The Picoletones, Victor Herrero, VLIVM, Yawners y Yuraq Wall.