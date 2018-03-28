La Pegatina estrena su próximo disco en un especial de Radio 3

El jueves 5 de abril, La Pegatina descubrirá ante los oyentes de Radio 3 su nuevo álbum “Ahora o Nunca”, un disco que refleja la actitud heterodoxa y militante de la banda. Lo harán en un programa especial de Radio 3 presentado por Ángel Carmona, contando los secretos del álbum e interpretando en directo sus mejores canciones.

La Radio Encendida La Radio Encendida 2018 - La Pegatina - 18/03/18 rne audio

La Pegatina lleva quince años en activo, un tiempo en el que han visitado treinte países dando más de mil conciertos que han sido siempre una fiesta. Ahora anuncian su nuevo y sexto álbum, el más abierto de todos. Lo han grabado con colaboraciones de lujo como Eva Amaral, Rozálen o Macaco, entre otros grandes artistas. Y lo podrás escuchar antes en Radio 3.

Ya tienen confirmadas las primeras fechas de los conciertos de presentación de su nuevo disco en España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y Australia. Y una más para los oyentes de Radio 3. Será en la sala Eleven Club de Madrid convertido en el bar La Pegatina, en la calle Echegaray, 11 de Madrid. Recuerda la cita: jueves 5 de abril a las 20h.

Con entrada libre hasta completar aforo.